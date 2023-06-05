05 Haziran 2023 Pazartesi 10:49:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 10:49:00
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi Dönmez'den devraldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi törenle Fatih Dönmez'den devraldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi törenle Fatih Dönmez'den devraldı.
Ayrıntılar geliyor...
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