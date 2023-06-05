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05 Haziran 2023 Pazartesi 10:49:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 10:49:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi Dönmez'den devraldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi törenle Fatih Dönmez'den devraldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görevi törenle Fatih Dönmez'den devraldı.

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Etiketler : alparslan bayraktar fatih dönmez görev
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