Enerji sektöründe uygulanacak idari para cezaları belli oldu... Karar Resmi Gazete'de
Kaynak: AA
2024'te enerji sektöründe uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
Gelecek yıla yönelik doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında çeşitli durumlarda uygulanacak idari para cezaları belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili sektörlere ait tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, doğal gaz, petrol, sıvılaştırılmış petrol gazları ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere mevzuata aykırılık durumlarında uygulanan idari para cezalarında 2024 yılı için yüzde 58,46 artışa gidildi.
Tebliğ 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.
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