VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump Kongre baskınıyla ilgili belgelerin gizlenmesi için dava açtı
Afrika'daki dörtlü zirve sonrası bildiri: Terörle mücadele vurgusu
AB Komisyonu: Türkiye kilit önemde ortak olmaya devam etmekte
ABD'de alev topuna dönen uçaktan 21 kişi sağ çıktı
IMF: Afganistan ekonomisi yüzde 30 daralabilir
Türkiye'de vaka sayısı 30 binin üzerinde
Antwerp-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye karşıtı bildiriye sert tepki!
Bakan Varank, Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı
Bakan Özer'den eski Milli Eğitim Bakanı Orhan Oğuz için başsağlığı mesajı
Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Türk askerinin Mali ve Orta Afrika'daki görev süresi uzatıldı
Başkan Erdoğan: 3 ülkeye aşı bağışında bulunacağız
TÜGVA'dan yönetici ve çalışanlarıyla ilgili çirkin iftiralara tepki
Polisi metrelerce sürüklemişti... CHP'li Bülent Sadıkoğlu tutuklandı
"Küresel sorunlar, küresel çözümler gerektiriyor"
Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz çıkışı!
Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni tacizden kovuldu
Enerji krizinden çıkmak için Türkiye'yi seçtiler!
Lakerda 2 kiloluk kavanozlarda 400 liraya satışa çıktı
Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı
8 bin yıl öncesine ait! Yassıtepe höyüklerindeki kazıda bulundu
Fransız tarihçi uyardı! "Macron'un Türkiye takıntısı hata yaptırıyor"
Camiye saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19 Ekim 2021 Salı 15:05:00 - Güncelleme:19 Ekim 2021 Salı 15:05:00

Enerji krizinden çıkmak için Türkiye'yi seçtiler!

Kaynak: AA

ABONE OL

Lübnan hükümeti ülkede yaşanan enerji krizi sonrası çıkış yolu arıyor. Konuyla ilgili Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin ise enerji krizden çıkış için Türkiye'yi seçmeleri gerektiğini dile getirerek, 'Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz' dedi.

Türkiye'nin kendileri için bir model teşkil ettiğini belirten Bakan Nasır Yasin, enerjiye olan bağımlılıktan kurtulmak için Türkiye'den yardım talebinde bulundular.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, ülkesinin geleneksel enerjiye olan bağımlılıktan kurtulması için Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Yasin, AA muhabirine ülkesinin içerisinde bulunduğu kronik elektrik krizinin çözümü için alternatif kaynakların temin edilmesiyle toplu taşımanın kalkındırılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Lübnan'daki elektrik üretimi için geleneksel enerji kaynakları petrol ve doğal gaza olan bağımlılığının yüzde 95 civarında olduğunu belirten Yasin, ülkenin elektrik krizinden kurtulması için hükümetin alternatif enerji kaynakları temin etmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuda Türkiye'nin kendileri için bir model teşkil edebileceğini belirten Yasin, "Lübnan'ın elektrik hususunda, geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığının azaltılması için Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki tecrübesinden faydalanmalı diye düşünüyoruz." dedi.

Yasin, ülkesinin, çevreci ekonomiyle hazırlanma kapsamında, teknolojisi "çevre dostu" olan yenilenebilir enerji için adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Enerji ve çevre sağlığı konusunda, Lübnan'da toplu taşımanın yeniden kalkındırılmasının önemine değinen Bakan Yasin, "Ülkenin bu süreçte çok ciddi bir şekilde toplu taşımaya ihtiyacı var. Otobüs gibi çevre dostu taşıtların hizmete sokulması gerekiyor. Bunun için de yine elektrik enerjisine ihtiyaç var." diye konuştu.

Lübnan'ın toplu taşıma sistemine sahip olabilmesi için Enerji ve UIaştırma Bakanlığı'nın şu anda bir çalışma yürüttüğünü belirten Yasin, "Çevre dostu böylesi teknolojileri bulunan Fransa ve Türkiye gibi ülkelerle tecrübe paylaşımı konusunda Lübnan'ın iş birliği ihtimali söz konusudur." dedi.

Toplu taşıma dosyasının görüşülmek üzere Bakanlar Kurulu gündemine alındığını söyleyen Yasin, "Özellikle Türkiye gibi otobüs üretimi yapan ülkelerin Lübnan'a nasıl yardımlar sunulabileceği ele alınmayı bekliyor." bilgisini verdi.

Yasin, bizzat kendisinin Türkiye'deki bazı otobüs firmalarıyla bağlantıya geçip, fiyat teklifi ve diğer detay bilgilerini aldığını aktardı.

LÜBNAN'DAKİ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TOPLU TAŞIMA

Ülkenin en büyük kenti olan başkent Beyrut'ta başta metro olmak üzere tramvay ve otobüs gibi büyük toplu taşıma araçları bulunmuyor.

Araç fiyatlarının yüksek olmaması ve yakıt fiyatlarının da düşük olması dolayısıyla, toplu taşımada genellikle taksi ve kısmen de dolmuşlar kullanılıyor.

Ancak akaryakıt fiyatlarında son 3 ay itibariyle birden meydana gelen zamlar, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yakıtın teminindeki aksaklıklar, toplu taşımanın önemini bir kez daha gündem getirdi.

Ayrıca, Lübnan'da elektriğin yüzde 95'i genellikle petrol yakıtı ve kısmen de doğal gaz ile çalışan, altyapısı yetersiz sürekli kesintilere sebebiyet veren tesislerde üretiliyor.

Vatandaşlar, şu anda Lübnan Elektrik Kurumu'ndan günlük maksimum 3 saat devlet elektriği hizmeti alabiliyor.

Etiketler : Türkiye Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin ENERJİ KRİZİ
Hamlet dizisine görkemli gala

Hamlet dizisine görkemli gala
Sürpriz buluşma!

Sürpriz buluşma!

Dijitalde kamera karşısına geçecek

Dijitalde kamera karşısına geçecek
Sürpriz aşk

Sürpriz aşk
Sevgiliye doğum günü partisi

Sevgiliye doğum günü partisi
İnzivaya çekiliyor

İnzivaya çekiliyor
Dövüş dersleri aldı

Dövüş dersleri aldı
"Boş gitmesin diye ödül vermişler"

"Boş gitmesin diye ödül vermişler"
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER