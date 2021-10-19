Enerji krizinden çıkmak için Türkiye'yi seçtiler!

Türkiye'nin kendileri için bir model teşkil ettiğini belirten Bakan Nasır Yasin, enerjiye olan bağımlılıktan kurtulmak için Türkiye'den yardım talebinde bulundular.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, ülkesinin geleneksel enerjiye olan bağımlılıktan kurtulması için Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Yasin, AA muhabirine ülkesinin içerisinde bulunduğu kronik elektrik krizinin çözümü için alternatif kaynakların temin edilmesiyle toplu taşımanın kalkındırılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Lübnan'daki elektrik üretimi için geleneksel enerji kaynakları petrol ve doğal gaza olan bağımlılığının yüzde 95 civarında olduğunu belirten Yasin, ülkenin elektrik krizinden kurtulması için hükümetin alternatif enerji kaynakları temin etmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuda Türkiye'nin kendileri için bir model teşkil edebileceğini belirten Yasin, "Lübnan'ın elektrik hususunda, geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığının azaltılması için Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki tecrübesinden faydalanmalı diye düşünüyoruz." dedi.

Yasin, ülkesinin, çevreci ekonomiyle hazırlanma kapsamında, teknolojisi "çevre dostu" olan yenilenebilir enerji için adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Enerji ve çevre sağlığı konusunda, Lübnan'da toplu taşımanın yeniden kalkındırılmasının önemine değinen Bakan Yasin, "Ülkenin bu süreçte çok ciddi bir şekilde toplu taşımaya ihtiyacı var. Otobüs gibi çevre dostu taşıtların hizmete sokulması gerekiyor. Bunun için de yine elektrik enerjisine ihtiyaç var." diye konuştu.

Lübnan'ın toplu taşıma sistemine sahip olabilmesi için Enerji ve UIaştırma Bakanlığı'nın şu anda bir çalışma yürüttüğünü belirten Yasin, "Çevre dostu böylesi teknolojileri bulunan Fransa ve Türkiye gibi ülkelerle tecrübe paylaşımı konusunda Lübnan'ın iş birliği ihtimali söz konusudur." dedi.

Toplu taşıma dosyasının görüşülmek üzere Bakanlar Kurulu gündemine alındığını söyleyen Yasin, "Özellikle Türkiye gibi otobüs üretimi yapan ülkelerin Lübnan'a nasıl yardımlar sunulabileceği ele alınmayı bekliyor." bilgisini verdi.

Yasin, bizzat kendisinin Türkiye'deki bazı otobüs firmalarıyla bağlantıya geçip, fiyat teklifi ve diğer detay bilgilerini aldığını aktardı.

LÜBNAN'DAKİ ELEKTRİK ÜRETİMİ VE TOPLU TAŞIMA

Ülkenin en büyük kenti olan başkent Beyrut'ta başta metro olmak üzere tramvay ve otobüs gibi büyük toplu taşıma araçları bulunmuyor.

Araç fiyatlarının yüksek olmaması ve yakıt fiyatlarının da düşük olması dolayısıyla, toplu taşımada genellikle taksi ve kısmen de dolmuşlar kullanılıyor.

Ancak akaryakıt fiyatlarında son 3 ay itibariyle birden meydana gelen zamlar, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yakıtın teminindeki aksaklıklar, toplu taşımanın önemini bir kez daha gündem getirdi.

Ayrıca, Lübnan'da elektriğin yüzde 95'i genellikle petrol yakıtı ve kısmen de doğal gaz ile çalışan, altyapısı yetersiz sürekli kesintilere sebebiyet veren tesislerde üretiliyor.

Vatandaşlar, şu anda Lübnan Elektrik Kurumu'ndan günlük maksimum 3 saat devlet elektriği hizmeti alabiliyor.