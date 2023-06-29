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29 Haziran 2023 Perşembe 12:03:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 12:03:00

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenen bina sayısı 1,5 milyon oldu

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, uygulamanın başladığı 2011'den bu yana 1 milyon 160 bin yeni, 340 bin mevcut bina için Enerji Kimlik Belgesi oluşturuldu.

Binalarda tüketilen enerji miktarını sınırlandırarak, kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının izlenebildiği Enerji Kimlik Belgesi, uygulamanın başladığı 2011'den bu yana 1,5 milyon binaya düzenlendi.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor.

Enerji Kimlik Belgesi ile binaların enerji tüketimleri ve sera gazı emisyonları A ile G arasında değişen referans ölçeğine göre sınıflandırılarak gösteriliyor. A sınıfı en verimli, G sınıfı ise en düşük verimli seviyeyi ifade ediyor.

Türkiye'de, 1 Ocak 2011'den sonra yapılan yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında, Enerji Kimlik Belgesi'nin ilgili idarelere sunulması, enerji performans ve sera gazı salınım sınıfının da en az C sınıfı olması zorunlu hale getirildi.

Mevcut binalarda ise 2 Mayıs 2017'den itibaren alınması şartı getirilen Enerji Kimlik Belgesi için sınıf zorunluluğu bulunmuyor.

Uygulamanın başladığı 2011'den itibaren 1 milyon 160 bini yeni, 340 bini de mevcut bina olmak üzere 1 milyon 500 bin bina için Enerji Kimlik Belgesi alındı.

Enerji Kimlik Belgelerinin 1 milyon 20 bini C sınıfı, 368 bini B, 73 bini D, 27 bini E, 10 bini F ve 2 bini G sınıfında düzenlendi.

En çok belge İstanbul'a verildi

En çok belge verilen illerin başında 222 bin 575 belge ile İstanbul yer alıyor. İstanbul'u 136 bin 134 belge ile Ankara,100 bin 133 belge ile İzmir, 59 bin 84 belge ile Bursa ve 54 bin 605 belge ile Antalya izliyor.

Bakanlık tarafından, Enerji Kimlik Belgesi oluşturulması için ülke genelinde 10 bin uzman yetkilendirildi.

Enerji Kimlik Belgesi

Yetkili uzmanlar tarafından hazırlanan Enerji Kimlik Belgesi, üç sayfadan oluşuyor.

İlk sayfasında binanın adresi, modeli, enerji performans sınıfı, sera gazı emisyon sınıfı, ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma ve aydınlatma sistemlerinin ayrı ayrı tüketim hesapları ve enerji performans sınıfları, binada kullanılan yenilenebilir enerji sistemlerinin enerji üretim değerleri ve oranları bulunuyor.

İkinci sayfasında bina kabuğunu oluşturan duvar, çatı, döşeme ve pencerelere ait bilgiler ve yalıtım durumu yer alıyor

Üçüncü sayfa da binada kullanılan mekanik sistemler ve bu sistemlere ait verileri, aydınlatma sistemi ve kojenerasyon sistemine ait verileri içeriyor.

Etiketler : Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Enerji Kimlik Belgesi sera gazı emisyon sınıfı
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