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19 Ekim 2022 Çarşamba 19:41:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 19:41:00

Enerji Bakanlığı: Maden kazası öncesi veri akışı kayıt altındadır

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Amasra'da maden ocağındaki "veri akışına" ilişkin, "Mevcut veriler incelendiğinde patlamanın meydana geldiği 18.10'a kadar veri akışı dakika dakika kayıt altındadır" denildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında yer alan "Patlamadaki 15 dakikalık karanlık" haberinde geçen ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı haberlerde Bakan Fatih Dönmez'e dayandırılarak madende 15 dakika veri akışının olmadığı yönünde iddialara yer verilmiştir. Ancak mevcut veriler incelendiğinde patlamanın meydana geldiği 18.10'a kadar veri akışı dakika dakika kayıt altındadır. Dün de Sayın Bakanımız TBMM'de yapmış olduğu bilgilendirmede, olayı 'kazadan önceki son kayıtlar incelendiğinde saat 18.05'te ortamdaki metan gazı oranı önce yüzde 1,5 seviyesine ulaşmış ve emniyet amaçlı elektrik kesilmiştir. 18.09'daki son kayıt ise havadaki metan oranının yüzde 1,69 olarak ölçüldüğünü göstermektedir' şeklinde ifade etmiştir."

Kazayla ilgili bütün bilgi ve belgelerin denetime tabi olduğu ve soruşturmayı yürüten resmi makamlarla paylaşıldığı bildirilen açıklamada, "Bütün birimler, bilirkişiler bu kayıtları tek tek değerlendirecektir. Bilerek ya da bilmeyerek yapılan bu ve benzeri haberler hassasiyetle yürütülen sürece zarar vermekte, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaktadır. Bir kez daha Amasra'daki kazada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Maden Maden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bartın
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