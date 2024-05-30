En zeki çocuklar bu ayda doğuyormuş!

En zeki çocuklar bu ayda doğuyormuş!

Doğduğunuz ay sadece burcunuzu etkilemekle sınırlı kalmıyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar, bebeklerin doğduğu ayın zekalarında belirleyici bir faktör olabileceğini ortaya koydu.

ÇOK ŞAŞIRACAKSINIZ

Yapılan araştırmada 1 milyonun üzerinde öğrencinin verileri incelendi. Çalışma sonucunda en zeki çocukların hangi ayda doğdukları tespit edildi. Çocukların okul performansları referans alınarak yürütülen çalışmanın sonuçlarına çok şaşıracaksınız.

ZEKİ ÇOCUKLAR HANGİ AYDA DOĞUYOR?

Araştırmacıların çalışmalarına göre Eylül ayında dünyaya gelen çocukların ders performansları, diğer aylarda doğan çocuklara göre daha fazla. Eylül ayında doğan çocuklar orta okul ve lise döneminde başarılı olmalarının yanı sıra üniversite eğitimlerinde de yüksek dereceler elde etmekte.

BAŞARISIZ ÇOCUKLAR HANGİ AYDA DOĞUYOR?

Başarılı çocuklar Eylül ayında doğuyorsa, başarısız çocuklar hangi ay doğuyor? Bilim insanlarının araştırmalarına göre başarısız çocuklar genellikle Ağustos ayında doğuyor. İlk olarak şaşırtıcı veriler ile sonuçlanan bu araştırmaya ilişkin ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu bir açıklama yayınladı.

ABD'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kurum, ABD okul şartları dikkate alınarak hazırlanan çalışmanın çocukların okula başladığı yaş olan 6 yaşından itibaren yapıldığına dikkat çekti. Eylül ayı ile Aralık ayı arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğan çocuklara göre daha büyük yaşlarda okula başlamasına dikkat çekerek, ilerleyen yaş nedeniyle zeka seviyenin arttığını öne sürdü.

EN BAŞARILI SPORCULAR HANGİ AY DOĞUYOR?

Bir önceki çalışmaya benzer şekilde yürütülen araştırmada ise sonbahar ve kış aylarında doğan çocukların diğer aylarda doğanlara göre daha uzun yaşadığı tespit edildi. Ağustos ayında doğan çocuklar akademik anlamda her ne kadar başarısız gösterilse de spor alanında başarılı oldukları ortaya koyuldu. Futbol, basketbol ve birçok alandaki en yıldız oyuncuların ağustos ayı içerisinde dünyaya geldiği tespit edildi.