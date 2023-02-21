En sevdiği futbolcuyla görüntülü buluşma

Depremde Hatay'da evleri yıkılan ve kaçarken düşen molozların altında kalarak kardeşi Saadet (10) ile yaralı olarak kurtulan Mahmut Ağrı (11), Adana'da hastane odasında hayranı olduğu Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'e çağrı yapmıştı. Çağrıya kayıtsız kalmayan genç futbolcu Arda da Mahmut'u görüntülü aradı. Arda Güler, Mahmut'a imzalı formasını yollayacağını söyleyerek, "Sen iyileşince tesislere de gel, diğer futbolcularla da görüşürsün. Sen iyi ol, top da oynarız" dedi.

