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03 Nisan 2023 Pazartesi 07:20:00 - Güncelleme:03 Nisan 2023 Pazartesi 07:20:00

En prestijli 8 üniversite Karen'i istiyor

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İki yıl önce dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçilen Diyarbakırlı Gül Karen, Harvard ve Stanford'un da aralarında olduğu en prestijli 8 üniversiteden tam burslu kabul aldı.

HENÜZ 18 YAŞINDA

Diyarbakır'da doğup büyüyen 18 yaşındaki Gül Karen Aça lise eğitimine devam ettiği Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nde başarıyla dikkat çekti. Karen, iki sene önce, Google ve Oxford'un ortak inisiyatifi "Rise for the World" tarafından dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçildi.

YAŞAM BOYU EĞİTİM BURSU

Yaşam boyu eğitim bursu kazanan Karen, en prestijli üniversitelerin de dikkatini çekmeyi başardı. Başvurularını tamamlayan Karen, Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Techonolgy, California Santa Cruz Üniversitelerinden tam burslu kabul aldı.

DÜNYANIN EN PARLAK 100 ÖĞRENCİSİ ARASINDA

Tercihte zorlanıyor

Annesi müzik, babası matematik öğretmeni olan Karen "Arkadaşlarıma, öğretmenlerime, aileme uzun uzun danışıp karar vermek istiyorum. Harvard'ı reddetmek çok zor. Stanford'u reddetmek çok zor. Etraflıca düşünmek istiyorum" dedi.

Etiketler : Harvard Yaşam boyu eğitim bursu Gül Karen Aça

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