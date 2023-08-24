'En iyi narkotik polisi: Anne'
Mersin'de 'En iyi narkotik polisi: Anne' eğitimleri çerçevesinde gerçekleştirilen 42 oturumda, bin 59 kişiye ulaşıldığı bildirildi.
Mersin'de 'En iyi narkotik polisi: Anne' eğitimleri çerçevesinde gerçekleştirilen 42 oturumda, bin 59 kişiye ulaşıldığı bildirildi. Etkinlik çerçevesinde, güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda eğitimler verildi.
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