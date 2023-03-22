VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, ilk iftarı Kahramanmaraş'ta depremzedelerle yapacak
"On bir ayın sultanı" ramazan başlıyor
FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon! 21 şüpheli yakalandı
Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alacak
16 bin bina incelendi: Yüzde 98'i yıkılacak!
CHP'li iki başkanın foyası ortaya çıktı!
"Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 224 şüpheli hedefin 212'si gözaltına alındı"
Pentagon'dan düşen PKK/YPG helikopterleriyle ilgili açıklama
Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu
Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor
HDP, Apo'ya özgürlük bekliyor!
En güzel yenilgi!
Sahurda süt iftarda bitki çayı için
Çocuk ruh sağlığı konusunda önlem almalıyız
Bağırsaktaki kanser, kanama şeklinde kendini gösterebilir
Güneş gözlüğü her mevsim takılmalı
Resmi Gazetede yayımlandı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı gerçekleştirecek
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 16 mahallede sürecek
Dursun Özbek ile Ali Koç, PFDK'ye sevk edildi
Beyaz Saray: Şi ile Putin'in görüşmesi savaşın yakın zamanda biteceğine dair umut vermedi
Enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Malatya'da teravih depremde hasar görmeyen camilerde kılınacak
ABD, Ukrayna'ya eski tankları gövdelerini yenileyip verecek
Kütahya'da Down Sendromlular unutulmadı
22 Mart 2023 Çarşamba 07:20:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 07:20:00

En güzel yenilgi!

ABONE OL

Felaketin yaraları sarılırken Jandarma Genel Komutanlığı, Adıyaman'da küçük bir çocukla Mehmetçik'in misket oynadığı anları paylaştı. Yüzleri gülümseten paylaşıma, "Kaybetmek hiç bu kadar güzel olmamıştı" notu düşüldü.

Felaketin yaraları sarılırken Jandarma Genel Komutanlığı, Adıyaman'da küçük bir çocukla Mehmetçik'in misket oynadığı anları paylaştı. Yüzleri gülümseten paylaşıma, "Kaybetmek hiç bu kadar güzel olmamıştı" notu düşüldü.

MEHMETÇİK YARDIMA KOŞTU

Türkiye, deprem felaketinin ardından Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel afetini yaşadı. Yaşanan felakette 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sağanak yağışlar sonucu meydana gelen selin ardından Mehmetçik de ekiplerle birlikte hemen sahaya indi. Mehmetçik, afetlerde vatandaşının yardımına koşmaya devam ediyor. Zor durumda olan vatandaşının yardımına koşan Mehmetçik, sel felaketinden çok sayıda afetzedeyi kurtardı.

ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Kurtarma çalışmalarının ardından ortaya çıkan hasarı onaran Mehmetçik, bölgedeki çocukların yüzünü güldürüyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan bir paylaşım yüzleri gülümsetti. Paylaşımda sel felaketinde zarar gören Adıyaman'ı ayağa kaldırmaya çalışan Mehmetçik'in, küçük bir çocukla misket oynadığı görüldü. Yapılan paylaşıma, "Kaybetmek hiç bu kadar güzel olmamıştı" notu düşüldü.

Etiketler : Jandarma Genel Komutanlığı Mehmetçik Adıyaman

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX