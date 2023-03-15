En güzel dayanışma

Depremler sonrasında Türk Kızılay gönüllüsü olarak Kahramanmaraş'a giden Afrikalı 3 öğrenci, Afşin'de afetzede çocuklara oyun arkadaşlığı yapıyor. Gambiya ve Nijeryalı gençler 'Belki onların acısını alamayız ama elimizden geleni yapıyoruz' diyor.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLER

Kahramanmaraş'a 6 Şubat meydana gelen depremler sonrasında gelen Afrikalı 3 öğrenci, Afşin ilçesinde afetzede çocukların sosyal etkinliklerine eşlik ediyor. Bartın Üniversitesi'nde eğitim gören 31 yaşındaki Gambiyalı Abdullah Amadue, 24 yaşındaki Nijerli Hüseyin Ahmed ve 24 yaşındaki Burkina Fasolu Hamza İdrissa, Türk Kızılay gönüllüsü olarak ilçede yürütülen çalışmalara katılıyor. Öğrenciler, çadır kentlerde düzenlenen sosyal aktivitelerde çocuklara oyun arkadaşlığı yapıyor.

HEPSİNİ KARDEŞLERİ GİBİ GÖRÜYORLAR

Hamza İdrissa, "Belki onların acısını alamayız, acılarını unutturamayız. Biz de 'elimizden ne geliyorsa yapalım' dedik. Çocukları kendi kardeşim gibi hissediyorum" diye konuştu. Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Hüseyin Ahmed de "Elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarla oynuyoruz. 4 gün daha bölgede olacağız." dedi. Türkiye'ye eğitim görmek için geldiğini anlatan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Abdullah Amadue da ellerinden ne iş geliyorsa yaptıklarını kaydetti.