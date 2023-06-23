VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması istişare toplantısı bugün
MİT kırmızı bültenle aranan Abdurrahman Çadırcı'yı etkisiz hale getirdi
İklim değişikliğiyle mücadele için temiz enerji kurulumlarının artırılması gerekiyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı
Manisa'da fabrikada çıkan yangın 16 saattir sürüyor
23 Haziran 2023 Cuma 07:35:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 07:35:00

En güzel bayram hediyesi

ABONE OL

Samsun Büyükşehir Belediyesi 'yaşlı, engelli, hasta ve kimsesizler' için bir ekip oluşturdu. Ayda iki kez evlere gidip temizlik yapan, haftada bir de yemeklerini pişiren gönüllüler bu hafta bayram temizliğinde!

Samsun Büyükşehir Belediyesi 'yaşlı, engelli, hasta ve kimsesizler' için bir ekip oluşturdu. Ayda iki kez evlere gidip temizlik yapan, haftada bir de yemeklerini pişiren gönüllüler bu hafta bayram temizliğinde!

ÇÖZÜM MERKEZİNE BAŞVURUYORLAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarıyla 65 ve üzeri yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz aile veya bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor. Çözüm Merkezi'ne yapılan bakım desteği müracaatları üzerine harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gerekli incelemelerin ardından talep edilen her türlü hizmeti ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor. 17 ilçede ihtiyaç sahiplerine hizmet veren ekipler, ulaşılmayan ve sahip çıkılmayan tek bir kişi kalmaması için de çalışmalarını sürdürüyor.

TEMİZLİK SONRASI ÇAY SOHBETLERİ VAR

Temizlik için ayda iki kez, yemek yapımı için de her hafta ailelere misafir olan Büyükşehir Belediyesi'nin bakım hizmeti ekipleri, gittikleri evlerde detaylı temizlik yapıyor. Temizlik çalışmasının ardından mutfağa geçen görevliler, vatandaşların istediği yemekleri yapıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarına hız veren ekipler, evlerine gittikleri vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar yaparken evlerde bayram temizliği gerçekleştiriyor.

Evi temizlenen 81 yaşındaki Sabriye Kolukısa ekiplere cümbüş çaldı. Kolukısa "Eşimi 30 yıl önce kaybettim. 30 yıldır tek başıma yaşıyorum. Yaşlılıktan dolayı da hiçbir şey yapamıyorum. Kara kara düşünüyordum. İmdadıma yetiştiler" dedi.

Etiketler : Samsun Büyükşehir Belediyesi Temizlik Sabriye Kolukısa
Yayın sonrası şoke ayrılık

Yayın sonrası şoke ayrılık
Bayramı Ege'de karşılayacaklar

Bayramı Ege'de karşılayacaklar
Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım

Burak Kut: Müzikteki değişime ayak uydurmak lazım
"Benlikten çıkmışım!"

"Benlikten çıkmışım!"
6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak

6 Şubat yüreğimizden çıkmayacak
Gençlik sırrı iyimserlik

Gençlik sırrı iyimserlik
Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi

Tanju Okan'ın hayatı sahnelendi
Festivallerde yarışacak

Festivallerde yarışacak
Antalya 'Hadise'si

Antalya 'Hadise'si

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX