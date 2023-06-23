En güzel bayram hediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi 'yaşlı, engelli, hasta ve kimsesizler' için bir ekip oluşturdu. Ayda iki kez evlere gidip temizlik yapan, haftada bir de yemeklerini pişiren gönüllüler bu hafta bayram temizliğinde!

ÇÖZÜM MERKEZİNE BAŞVURUYORLAR

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarıyla 65 ve üzeri yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz aile veya bireylerin yaşamını kolaylaştırıyor. Çözüm Merkezi'ne yapılan bakım desteği müracaatları üzerine harekete geçen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gerekli incelemelerin ardından talep edilen her türlü hizmeti ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor. 17 ilçede ihtiyaç sahiplerine hizmet veren ekipler, ulaşılmayan ve sahip çıkılmayan tek bir kişi kalmaması için de çalışmalarını sürdürüyor.

TEMİZLİK SONRASI ÇAY SOHBETLERİ VAR

Temizlik için ayda iki kez, yemek yapımı için de her hafta ailelere misafir olan Büyükşehir Belediyesi'nin bakım hizmeti ekipleri, gittikleri evlerde detaylı temizlik yapıyor. Temizlik çalışmasının ardından mutfağa geçen görevliler, vatandaşların istediği yemekleri yapıyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışmalarına hız veren ekipler, evlerine gittikleri vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar yaparken evlerde bayram temizliği gerçekleştiriyor.

Evi temizlenen 81 yaşındaki Sabriye Kolukısa ekiplere cümbüş çaldı. Kolukısa "Eşimi 30 yıl önce kaybettim. 30 yıldır tek başıma yaşıyorum. Yaşlılıktan dolayı da hiçbir şey yapamıyorum. Kara kara düşünüyordum. İmdadıma yetiştiler" dedi.