30 Mart 2023 Perşembe 22:49:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 22:49:00
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak! Kritik teklif TBMM'de kabul edildi
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ayrıntılar geliyor...
- En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak! Kritik teklif TBMM'de kabul edildi
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