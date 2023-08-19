En beğenilen siyasetçi Erdoğan

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 14-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 520 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusunu yöneltti. Araştırmaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,3'lük oranla en çok beğenilen siyasetçi oldu. Erdoğan'ı yüzde 16,8 oranla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takip etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 7,9 ile üçüncü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 5.6 ile dördüncü oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yüzde 5.4 oranla beşinci sıraya yerleşirken, altıncı sırada Selahattin Demirtaş, yedinci sırada ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son sırada ise Ahmet Davutoğlu yer aldı.