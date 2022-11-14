14 Kasım 2022 Pazartesi 12:06:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 12:06:00
Emniyet'ten yeni açıklama: Patlayıcının TNT olduğu tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Laboratuvarındaki incelemede, Beyoğlu'ndaki saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğu tespit edildi.
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