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06 Mart 2022 Pazar 20:27:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 20:27:00

Emniyetten 'Yağ' provokasyonuna soruşturma! 45 hesap hakkında işlem başlatıldı

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Yağ fiyatları hakkında Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımda bulunan 45 hesaba yönelik işlem başlatıldı.

Sosyal medyada yağ fiyatları hakkında provokatif paylaşımda bulunan 45 hesaba yönelik işlem başlatıldı.

Yağ fiyatları üzerinden sosyal medya platformlarında provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerinin, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter'da "yağ fiyatları" üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlandığı kaydedildi.

Etiketler : sıvı yağ emniyet soruşturma sosyal medya
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