VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Adıyaman'da yaklaşık 64 bin 500 konut yapılacak"
Bakan Güler, MKE'deki patlama sonrası Hatay programını yarıda kesti
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin taziye mesajı
MKE Roket Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili bilgi aldı
Muhalefette Kılıçdaroğlu isyanı büyüyor: Zavallıyız
CHP'li Ergene Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
10 Haziran 2023 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 10:45:00

Emniyetten kritik operasyon: DEAŞ'ın kilit ismi İstanbul'da yakalandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı” Iraklı terörist İstanbul'da yakalandı. Çapraz sorguda çözülen hücre sorumlusu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik üç gün önce kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Kentte DEAŞ'la bağlantılı unsurların varlık gösterdiğine dair istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) birimleri, söz konusu şüphelileri yakın takibe alarak adım adım izledi. Emniyet ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 7 Haziran'da gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 9 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Yakalananlar arasında DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden birinin bulunduğu öğrenilirken, kilit ismin; örgütün sözde Ninova (Musul) Bölgesi Kadısı J.A. olduğu anlaşıldı. Türkiye'deki faaliyetleri güvenlik birimlerine sızan hücre sorumlusunun, Esenyurt'ta bir evde barındığı ve söz konusu adreste saklandığı anlaşılırken, çapraz sorguda çözüldüğü aktarıldı. Irak asıllı teröristin, hakkında yöneltilen suçlamaları kabul ederek DEAŞ künyesinde 2016 yılında örgütün sözde Ninova Bölgesi Kadısı olduğunu itiraf ettiği ifade edildi. Ülkeye ne zaman giriş yaptığı araştırılan, gerçek ismiyle J.İ.A.A., örgüt içinde bilinen adıyla J.A.'nın, Haziran 2014'te Irak'ın ikinci büyük kenti olan Musul'daki işgale yön veren DEAŞ'lı Arap terörist savaşçılar arasında yer alıp almadığı ise henüz bilinmiyor.

Örgütten koptuğu düşünülen Irak asıllı teröristin, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve hapse atıldığı bildirildi.

Etiketler : emniyet deaş operasyon terörist
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Gül elçisi oldu

Gül elçisi oldu
Bu kez güldürüyor

Bu kez güldürüyor
Fedon herkesi yakacak

Fedon herkesi yakacak
Estetik itirafı

Estetik itirafı
18 Haziran'da evleniyor

18 Haziran'da evleniyor
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Mavi, Hande'nin yanından ayrılmıyor

Mavi, Hande'nin yanından ayrılmıyor
Yangından çıkan şarkı

Yangından çıkan şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX