Emniyette FETÖ operasyonu: 445 kişi açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına, "Şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz" notunu düştü.