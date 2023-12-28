VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa günü yükselişle tamamladı
Bakan Yumaklı tarih verdi! Etil alkol takip sistemi geliyor
Hakan Fidan'dan Yaşar Güler'e taziye ziyareti
Bakan Tunç: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var
MASAK aracılığıyla el konulan mal varlığı tutarı 1 milyar liraya yaklaştı
CIA Çin'de başarısız oldu
28 Aralık 2023 Perşembe 17:27:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 17:27:00

Emniyette FETÖ operasyonu: 445 kişi açığa alındı

ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına, "Şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle mücadelemizi durmadan, duraksamadan sürdürmeye devam edeceğiz" notunu düştü.

Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ ilişkisi açığa alınanlar
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Beşinci kez buluştular

Beşinci kez buluştular
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX