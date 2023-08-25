VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı
AFAD bildirdi: Konya için eylem planı hazırlıyoruz
Şehit Polis Memuru Hakan Telli memleketi Tokat'ta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
O davetin perde arkası! “ABD sizi engelleyemezse ortak işler yapmaya çalışır”
Tuzla'da iki riskli bana daha kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Taksim'de taksi denetimi: şoförlere ceza yağdı
25 Ağustos 2023 Cuma 16:50:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 16:50:00

Emniyetin "uçan göz"ü turizm merkezlerinde denetimde

Kaynak: AA

ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının görevlendirdiği, "emniyetin uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, Muğla ve turistik ilçelerinde denetimlerini sürdürdü.

Muğla'da konuşlanan ve gece gündüz kayıt yapma, uzak mesafelerden plaka ve yüz tanıma yapabilen özel kamera donanımına sahip polis helikopteri, İl Emniyet Müdürlüğünün hizmetinde görev alıyor.

Gün içerisinde trafiğin yoğun olduğu turistik merkezlerdeki kara yolu güzergahlarında görev yapan helikopter, Oraca-Dalaman ve Göcek güzergahlarında kontrol yaparak yakın araç takibi, emniyet kemeri takmama, telefonla konuşma, hatalı sollama gibi ihlalleri tespit etti.

Havadan yapılan takipte kural ihlali yapan sürücüler, kara ekiplerine bildirildi. Kontrol noktalarında durdurulan sürücülere, hatalarının helikopter kayıtlarıyla tespit edildiği anlatıldı.

"Emniyetin uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopter, asayiş, trafik, kaçakçılık, narkotik suçlar ve insan ticareti gibi olaylarda karada görev yapan ekiplere destek veriyor.

Etiketler : emniyet genel müdürlüğü helikopter denetim
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
5 aylık hamile

5 aylık hamile
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX