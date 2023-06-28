VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski ABD Başkanı Trump seçildiğinde ideolojik grupların ülkeye girişini yasaklayacağını söyledi
İspanya'da yazın ilk aşırı sıcak hava dalgası iki kişinin ölümüne neden oldu
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sessiz kurbanları hayvanları kurtarma operasyonları sürüyor
Kovid-19'un ardından maskelerini çıkaran Japonlar, yeniden gülümsemeyi öğreniyor
Dünya Bankası deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman paketini onayladı
Kaftancıoğlu, İmamoğlu'nu aşağıladı: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday olamazdı
28 Haziran 2023 Çarşamba 09:45:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 09:45:00

Emniyetin havadaki gözleri

ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarları, otoyollar ve gişelerde denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarları, otoyollar ve gişelerde denetim yaptı. Atatürk Havalimanı'ndan helikopterle kalkan ekipler, kurban pazarları, köprüler, otoyollar, sahil kenarları ve gişeleri kontrol etti.

EDS ve polis kontrol noktalarından geçtikten sonra hareket halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve emniyet şeridini kullanma gibi kural ihlali yapan sürücüleri fotoğraflayarak tespit eden ekipler, konum bilgilerini merkeze iletti.

Etiketler : Emniyetin havadaki gözleri EDS polis kontrol noktaları
Madonna benzetmesi

Madonna benzetmesi
41. yıl kutlaması

41. yıl kutlaması
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
Kızının cicilerini gösterdi

Kızının cicilerini gösterdi
Gazapizm'le yeniden

Gazapizm'le yeniden
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi
Çölde klip çekti

Çölde klip çekti
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX