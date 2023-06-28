Emniyetin havadaki gözleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarları, otoyollar ve gişelerde denetim yaptı. Atatürk Havalimanı'ndan helikopterle kalkan ekipler, kurban pazarları, köprüler, otoyollar, sahil kenarları ve gişeleri kontrol etti.



EDS ve polis kontrol noktalarından geçtikten sonra hareket halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve emniyet şeridini kullanma gibi kural ihlali yapan sürücüleri fotoğraflayarak tespit eden ekipler, konum bilgilerini merkeze iletti.