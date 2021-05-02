Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! İstanbul'da yakalandı

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02 Mayıs 2021 Pazar 14:14:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2021 Pazar 14:14:00

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: Bağdadi'nin kaçışlarını planlayan DEAŞ'lı İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

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Emniyet ve MİT'in terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik başlattığı çalışma sonucu, DEAŞ'ın eski elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkili olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'ın eski elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkili olduğu tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2014'te çatışma bölgelerine giden ve burada DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı eğitim verdiği, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, örgütün karar organı içerisindeki sözde üst düzey emirleri ile müşterek hareket ettiği belirtilen yabancı uyruklu A.S.İ.M.'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmada, 2019'da ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonda öldürülen terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebu el-Bağdadi'nin Suriye'de güvenli bölgelere geçişinde rol aldığı ve halihazırda çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatlı olarak hareket ettiği değerlendirilen zanlı, 28 Nisan'da Ataşehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : İstanbul Terörle Mücadele Şube DEAŞ DEAŞ'ın elebaşı Ebu el-Bağdadi Suriye
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