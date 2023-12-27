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27 Aralık 2023 Çarşamba 21:38:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 21:38:00

Emniyet teşkilatına 26 bin 731 personel katıldı

Kaynak: AA

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Polis Akademisindeki eğitimlerini tamamlayan 26 bin 731 personel emniyet teşkilatına katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığındaki eğitimleri başarıyla tamamlayan 26 bin 731 personelin emniyet teşkilatına katıldığı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2023 yılında Polis Akademisinden, 1098 komiser yardımcısı, 23 bin 819 polis memuru, ⁠1814 çarşı ve mahalle bekçisi olmak üzere toplam 26 bin 731 personel, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Emniyet Teşkilatımıza katılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : AKADEMİ POLİS EMNİYET TEŞKİLATI
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