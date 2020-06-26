Emniyet Teşkilatına 150 motosiklet alındı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, hedeflerinin Türk polisini dünyanın en yüksek kapasiteli polis teşkilatı haline getirmek olduğunu söyledi.



Motosikletli Polis Timleri'nin kullanması için 32 ile dağıtılacak 150 motosiklet, Maltepe etkinlik alanında düzenlenen törenle teslim alındı.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer katıldı.

Törende konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, alımı yapılan motosikletlerin hızlı hareket kabiliyetleri sayesinde, özellikle önleyici polislik hizmetlerinde büyük katkı sağlayacağını söyledi. Motosikletlerin özellikle trafik yoğunluğunun olduğu bölgelerde önemli bir katkı sağladığına işaret eden İnce, bu araçlarla polisin görünürlüğünün arttığını, olaylara müdahale sürelerinin de kısaldığını vurguladı.

Emniyet teşkilatına yapılan her yatırımın karşılığının huzur, asayiş ve güvenlik olarak geri alındığının altını çizen Muhterem İnce, "Hedefimiz Türk polisini dünyanın en yüksek kapasiteli polis teşkilatı haline getirmektir. Açık yüreklilikle şunu ifade etmek isterim ki bu hedefimize çok yaklaştık. Bugün alımını gerçekleştirdiğimiz motosikletler de bu yaklaşımın bir neticesidir." diye konuştu.

İnce, polis teşkilatının müdahale ettiği olay sayılarıyla ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Mesai arkadaşlarımız hiçbir güveni, aziz milletimizin hiçbir fedakarlığını karşılıksız bırakmadı. 2017'de 282 olan günlük evden hırsızlık sayısı bugün 121 seviyesine inmiştir. 2017'de 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümler 2019 yılı için 342 seviyesine inmiştir. Bu örnekleri daha pek çok başlıkta vermemiz mümkündür, trafikten teröre kadar... Dolayısıyla bunların hepsi bir çabanın, bir gayretin verimli sonuçlarıdır. Neticede emeği geçen tüm güvenlik birimlerimizdeki arkadaşlarımıza, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, gayretleriyle motivasyonlarıyla bizlere her zaman güç veren, yön veren Sayın İçişleri Bakanımıza, hükümetimize ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni araçların ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

- "10 dakikadan kısa sürede olay yerine varılıyor"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise bugünü dünle bu ayı geçen yılın aynı ayıyla sürekli kıyasladıklarını anlattı. Ocak ayında vatandaşlardan 155'e yapılan ihbar sayısının 480 bin olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Bunun anlamı şu: Günde ortalama 155'e 16 bin çağrı geliyor. Motosikletler bu trafikte otomobillerden çok daha hızlı olay yerine varıyor. Dünyanın kilometrekareye en yoğun trafik düşen şehrinde kaç dakikada ulaşıyor? İstanbul Emniyeti, 10 dakikanın biraz altında olay yerine varıyor. Hedefimiz bu rakamı çok daha aşağıya indirmek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının polisler için en iyi araçları aldığını vurgulayan Yerlikaya, suçu önlemek, suçluları adalete teslim etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

- "Motosikletli polisler sayesinde asayiş olayları azaldı"

Emniyet Genel Müdür Mehmet Aktaş, motosikletli polisler sayesinde son yıllarda asayiş olaylarında çok büyük azalışlar olduğunu söyledi.

Törenle teslim alınan motosikletlerin 32 ile dağıtılacağını belirten Aktaş, "Bu sayede teşkilatımızın günümüz şartlarına uygun modernize edilmesine katkı sunarken suç oranlarının da azaltılması ve şehirlerin daha güvenli hale gelmesi noktasında da önemli bir adım atmış olacağız. Motosikletli polis timlerimiz yoğun trafikte hızlı hareket etme kabiliyeti sunarak suç faillerinin çok daha kısa bir sürede yakalanmasına imkan sağlamakta, etkili müdahale ile de vatandaşımızın takdir ve teveccühünü kazandırmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın yaptığı dua ile motosikletler yola çıktı.