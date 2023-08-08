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08 Ağustos 2023 Salı 09:15:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 09:15:00

Emniyet kemeri takmayan 4 genç yola fırladı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kaynak: IHA

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Bursa'da takla atan otomobilin içinde bulunan ve emniyet kemerini takmayan 4 genç yola fırladı. Korkunç kazada, gençlerden üçü yaşamını yitirdi, birisi de ağır yaralandı.

Orhangazi-Gemlik Kara Yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu, Bölge Trafik Amirliği yakınlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre; Abidin Çavdar idaresindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil Orhangazi istikametine seyrediyordu. Karsak bölgesindeki Gemlik Trafik Büro Amirliği'ni geçtikten hemen sonra bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki toprak alana girerek takla attı.

ARAÇTAN SAVRULDULAR

Takla atan otomobildeki 4 kişi kaza sırasında araçtan savruldular. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılardan Berke Candarı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne; Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, sürücü Abidin Çavdar'ın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

ONUR VE EREN KURTARILAMADI

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Onur Şenol, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Gemlik Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Eren Kaya da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Birlikte gezmeye çıkan dört arkadaştan üçünün yaşamını yitirdiği kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Berke Candarlı'nın ise tedavisi sürüyor.

Etiketler : Feci kaza Orhangazi-Gemlik Kara Yolu Bursa-Yalova kara yolu
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