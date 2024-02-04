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04 Şubat 2024 Pazar 06:53:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 06:53:00

Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız'dan başsağlığı ve sabır mesajı

Kaynak: AA

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Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Gaziantep'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan pilotların ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan pilot emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk'ün ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.

Ayyıldız, taziye mesajında, "03.02.2024 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığı kadrosunda görevli Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk, bulundukları helikopterin Gaziantep Nurdağı bölgesinde kaza kırıma uğraması sonucu şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : helikopter kazası başsağlığı pilot aileleri
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