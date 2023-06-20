Emniyet 15 organize suç örgütüne yönelik 31 ilde Kukla Operasyonu düzenledi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından, toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak'ta eş zamanlı Kukla Operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit" suçları ile söz konusu örgütlere silah temin ederek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edilen toplam 405 şüpheli hakkında il cumhuriyet başsavcılıkları tarafından gözaltı kararı verildi.

Operasyonda 353 şüpheli gözaltına alındı, firari 52 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bin 45 fişek, 28 kesici/delici alet, çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzeme, 4 balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları sonrasında, bir sosyal medya platformunda sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi.



4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi ve bu hesaplar arasında 1,2... pic.twitter.com/qxamp8w4fq — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 20, 2023

"SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından, 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bunlara silah temin eden 31 suç grubuna yönelik 31 ilde eş zamanlı Kukla Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 353 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "52 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca operasyonda 354 tabanca, 7 uzun namlulu silah, 93 tüfek, 10 bini aşkın fişek ve muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyona katılan kahraman Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.