Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

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Haliç Metro İETT Durağında park halinde duran İETT otobüsünü freninin boşalmasıyla birlikte denize düştü.
Eminönü'nde park halinde bulunan İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, otobüsün içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.
VALİLİKTE AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olayda can kaybı ve yaralının olmadığı belirtildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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