Eminönü'nde İETT otobüsü denize düştü

Eminönü'nde park halinde bulunan İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, otobüsün içerisinde kimsenin olmadığı öğrenildi.

VALİLİKTE AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olayda can kaybı ve yaralının olmadığı belirtildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.