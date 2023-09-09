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09 Eylül 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 17:15:00

İBB'nin olaysız günü yok: Eminönü'nde İETT otobüsü tramvaya çarptı

Kaynak: AA

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Eminönü'nde İETT otobüsü, seyir halindeki tramvaya arkadan çarptı.

Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde ilerleyen bir İETT otobüsü, perona girmek için dönüş yaptığı sırada T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seyreden tramvaya arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle tramvay seferi kısa süre durdu.

Yaralananın olmadığı kazada araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.

Tramvayın hareket etmesi ile seferler normale döndü.

Etiketler : eminönü iett otobüsü tramvay
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