İBB'nin olaysız günü yok: Eminönü'nde İETT otobüsü tramvaya çarptı
Kaynak: AA
Eminönü'nde İETT otobüsü, seyir halindeki tramvaya arkadan çarptı.
Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde ilerleyen bir İETT otobüsü, perona girmek için dönüş yaptığı sırada T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda seyreden tramvaya arkadan çarptı.
Kaza nedeniyle tramvay seferi kısa süre durdu.
Yaralananın olmadığı kazada araçlarda küçük çaplı hasar meydana geldi.
Tramvayın hareket etmesi ile seferler normale döndü.
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