Emine Nine leylek dostlarına ağlıyor

Emine Nine leylek dostlarına ağlıyor

Her yıl leyleklerin yolunu gözleyen Emine nine, onlara "Hasret" ve "Boncuk" adını verdi. Leylekler iki yavrusu ile önceki gün doluya yakalandı. Leyleklerin öldüğünü öğrenen Emine nine, gözyaşlarına boğuldu.