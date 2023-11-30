Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım, Çin medyasında yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın #FreePalestine etiketiyle Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşım, Çin'in geniş okuyucu kitlesine sahip internet platformları Sina, Sohu ve NetEase haber portallarının yanı sıra çok sayıda internet yayınında paylaşıldı.
Paylaşımın aktarıldığı haberler çok sayıda etkileşim aldı.
Emine Erdoğan, paylaşımında, "Biz bugün toprağı yastık, gökyüzünü yorgan edinen Gazze'deki masumların yanındayız. Filistin'in özgürlük mücadelesinin yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.
Biz bugün; toprağı yastık, gökyüzünü yorgan edinen Gazze'deki masumların yanındayız. Filistin'in özgürlük mücadelesinin yanındayız.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 29, 2023
Çünkü dünyanın bir yerinde haksız bir dava uğruna masumlar acımasızca öldürüldüğü sürece hiçbirimiz, hiçbir yerde tam anlamıyla güvende... pic.twitter.com/SiIpykYjVa
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