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Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu
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30 Kasım 2023 Perşembe 16:12:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 16:12:00

Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, sosyal medya hesabından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım, Çin medyasında yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın #FreePalestine etiketiyle Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşım, Çin'in geniş okuyucu kitlesine sahip internet platformları Sina, Sohu ve NetEase haber portallarının yanı sıra çok sayıda internet yayınında paylaşıldı.

Paylaşımın aktarıldığı haberler çok sayıda etkileşim aldı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Biz bugün toprağı yastık, gökyüzünü yorgan edinen Gazze'deki masumların yanındayız. Filistin'in özgürlük mücadelesinin yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : Başkan erdoğan emine erdoğan filistin gazze çin
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