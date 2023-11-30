Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın #FreePalestine etiketiyle Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşım, Çin'in geniş okuyucu kitlesine sahip internet platformları Sina, Sohu ve NetEase haber portallarının yanı sıra çok sayıda internet yayınında paylaşıldı.

Paylaşımın aktarıldığı haberler çok sayıda etkileşim aldı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Biz bugün toprağı yastık, gökyüzünü yorgan edinen Gazze'deki masumların yanındayız. Filistin'in özgürlük mücadelesinin yanındayız." ifadelerini kullanmıştı.