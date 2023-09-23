Sıfır Atık Projesi'nin küreselleşmesi hız kazandı

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkevi'nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın önderlik ettiği Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na ilk imzayı attı.

Emine Erdoğan, Türkevi'nde, devlet başkanı eşleri, BM'nin üst düzey yöneticileri, diğer ülke diplomatları ve New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın hazır bulunduğu programda, "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" isimli etkinlikte konuştu.

Emine Erdoğan, "İnsanlık ailesini, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak yarın değil, bugünden değişimin bir parçası olmaya davet ediyorum. Bugün, ülkemde ektiğimiz sıfır atık tohumunun gölgesinin, dünyayı ferahlatacak bir çınara dönüşmesine tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Surinam, Bosna Hersek, Seyşeller, Sırbistan, Bulgaristan, Litvanya, Zimbabve ve Sierra Leone liderlerinin eşleri de Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak sıfır atık gönüllüsü oldu.

BM 77. Genel Kurulu sürecinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile "Sıfır Atık" hareketinin temelini teşkil eden iyi niyet beyanını imzaladıklarını hatırlatan Emine Erdoğan, "Bizler, bu beyanı gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabilmek için hazırladık. Bu nedenle insanlık ailesini, beyanı imzalayarak yarın değil bugünden değişimin bir parçası olmaya davet ediyorum." diyerek, dünyayı kirleten ülkelere mesaj verdi.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR



Türkevi'ndeki etkinliğe katılan davetliler arasında bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams, Emine Erdoğan'a hitaben, "Ve bu yüzden öncelikle size teşekkür ederim. Çocuklarımıza miras kalsın diye bizi ayakta tutan annenin hayatını sürdürme yükümlülüğümüz olduğuna dair bilgeliğiniz ve anlayışınız için, vizyonunuz için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN, BAŞKANLIĞINI YAPTIĞI BM SIFIR ATIK DANIŞMA KURULU ÜYELERİYLE BULUŞTU



BM 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyeleri ile Türkevi'nde düzenlenen yemekte görüştü.

Emine Erdoğan, kendi himayelerindeki "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nın ilk imzalarının atıldığı günde, Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Danışma Kurulu üyeleri de Türkiye'nin sıfır atık konusunda katettiği mesafenin takdir edilesi olduğunu belirterek, Emine Erdoğan'a ev sahipliği için teşekkürlerini sundu.

EMİNE ERDOĞAN'DAN "NEW YORK'TA ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETİN ENGELLENMESİ İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ" ÇAĞRISI



Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın eşi Fatima Maada Bio'nun ev sahipliğinde BM'de düzenlenen ve kendisinin özel davetli olarak katıldığı "Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Günü" etkinliğinde, çocuğa yönelik şiddetin engellenmesi için "güç birliği yapma" çağrısında bulundu.

Bio'nun özel davetine icabet eden Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Yeryüzünün bütün çocuklarını kendi çocuklarımız bilerek dehşet verici eylemlerin son bulması için güç birliği yapmalıyız." dedi.

TÜRKEVİ'NDEKİ DOKUMA ATLASI PROGRAMINDA, ANADOLU TEKSTİLİNİ DEVLET BAŞKANLARININ EŞLERİNE TANITTI



Emine Erdoğan, Anadolu'nun en eski dokuma ürünlerini Türkevi'ndeki sergide misafir ettiği devlet başkanları eşlerine tanıttı.

"Türkiye'nin Dokuma Atlası" etkinliğinin, "Anadolu'nun eşsiz kültür hazinelerini, insanlığın evrensel mirasına katmak amacıyla" düzenlendiğini belirten Emine Erdoğan, dünyada ulaşılan en eski dokumanın Anadolu'da bulunduğu ve bugünden 9 bin yıl öncesine tarihlendiği bilgisini paylaştı.

ABD moda dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı etkinlikte, Kenya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Kuzey Makedonya liderlerinin eşleri de hazır bulundu.

Sergilenen ürünlerden etkilenen lider eşleri, Türk tekstil sektörüne övgülerini dile getirirken, Emine Erdoğan'a Türkiye Dokuma Atlası Projesi'ne katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.

"SOSYAL REFAHIN ADİL DAĞILIMI" KONULU PANELDE KONUŞTU



Emine Erdoğan, Türkevi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Sosyal Refahın Adil Dağılımı" konulu panelde konuştu.

Panele, Arnavutluk, Ekvador, Seyşeller devlet liderlerinin eşleri, uluslararası kuruluş temsilcileri ve seçkin davetli grubu katıldı.

Emine Erdoğan, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Osmanlı'dan Darüleytam, Darülaceze, Darüşşafaka, Kızılay gibi güçlü dayanışma kurumlarını miras aldığını ve "sosyal devlet geleneğini daha ileri düzeylere taşımayı başardığını" belirtti.

EMİNE ERDOĞAN, JİLL BİDEN'IN EV SAHİPLİĞİNDEKİ DAVETTE, LİDER EŞLERİYLE BULUŞTU



Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleriyle bir araya geldi.

Davetin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Amerika Devlet Başkanı'nın eşi Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleriyle bir araya geldik. Çevre, kültür, eğitim başta olmak üzere pek çok konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Samimi ve içten ev sahiplikleri için Bayan Biden'a teşekkür ediyorum."

"DÜNYAYA YÖN VEREN KADINLAR" ETKİNLİĞİNE KATILDI



Manhattan'daki Rockefeller Center'da Türkiye İş Kadınları Derneğinin (TİKAD) düzenlediği "Dünyaya Yön Veren Kadınlar" etkinliğine katılan Emine Erdoğan, iş dünyası temsilcilerine ve kadın girişimcilerden oluşan davetli grubuna konuştu.

Girişimci kadınların çoğunlukta olduğu topluluğa hitap eden Emine Erdoğan, "Rehber niteliğindeki kadınlarımızın her platformda, şehirlerimizde, okullarımızda anlatılması, gençlerimizin değerli rol modellerle tanışması açısından anlamlıdır." değerlendirmesini yaptı.

Emine Erdoğan, Türkiye'de son 21 yılda "Haydi Kızlar Okula", "Ana-Kız Okuldayız", "7 Çok Geç", "Okuma Yazma Seferberliği", "Nerede Kalmıştık" gibi kampanyalarla, kız çocuklarının eğitim hakkından mahrum bırakılmalarının engellendiğini anımsattı.

Emine Erdoğan, BM 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun eşi Veronica Alcocer Garcia ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin annesi Şeyha Moza binti Nasır'la da bir araya geldi.

Emine Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok defa Afrika'ya yaptığı seyahatlerin neticesinde oluşturduğu fikir sonucu 2016'da hayata geçirilen ve kısaca "Afrika Evi" diye anılan Afrika Kültür Evi ile Afrika Birliği arasında mutabakat zaptı imzalandı.