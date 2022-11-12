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12 Kasım 2022 Cumartesi 21:38:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 21:38:00

Emine Erdoğan'dan Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür

Kaynak: TRT Haber

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Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi, Özbekistan'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ev sahiplikleri için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Özbekistan'daki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkürlerini iletti.

Emine Erdoğan, paylaşımında "Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Özbekistan'da samimi ev sahiplikleri için değerli dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Özbekistan ziyaretine ilişkin bir video da paylaştı. Videoda, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen "Sıfır Atık" projesi iyi niyet beyanına, lider eşlerinin destek imzalarını attıkları anlar yer aldı.

Etiketler : Emine Erdoğan sosyal memdya özbekistan cumhurbaşkanı
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