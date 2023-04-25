Emine Erdoğan'dan "Yeşil Nobel" kazanan Zafer Kızılkaya'ya tebrik

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılkaya'nın Anadolu Ajansı Yeşilhat'a verdiği röportaja ilişkin habere yer vererek, şunları kaydetti:

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 2022'de yayımlanan Dünya Ortak Evimiz kitabında "Sıfır Atık" ve "Sıfır Atık Mavi" projelerinin destekçisi olan Zafer Kızılkaya'nın hikayesine de yer verilmişti.

Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan ve 2022'de yayımlanan Dünya Ortak Evimiz kitabında "Sıfır Atık" ve "Sıfır Atık Mavi" projelerinin destekçisi olan Zafer Kızılkaya'nın hikayesine de yer verilmişti.