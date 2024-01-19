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19 Ocak 2024 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 11:00:00

Emine Erdoğan'dan yarıyıl tatili paylaşımı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, ilk ve ortaöğretim kurumlarında başlayacak yarıyıl tatil tatili nedeniyle karne heyecanı yaşayan öğrencilere ve öğretmenlere yönelik paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Büyük bir emek ve gayretle ilk dönemi başarıyla tamamlayan bütün yavrularımıza güzelliklerle dolu bir gelecek temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan yarıyıl tatili öğrenci öğretmen
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