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16 Ocak 2024 Salı 13:03:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 13:03:00

Emine Erdoğan'dan 'Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi' paylaşımı

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da açılışını yaptığı 'Valide Sultanlar Yazma Eserler Sergisi' ile ilgili "Nadide nüshalar, köklü tarihimizin ve asırlarca farklı coğrafyalarda hüküm süren medeniyetimizin göstergesi." dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda serginin, İbni Sînâ'dan Kâtip Çelebi'ye, bilimin öncülerinin el yazmalarını içerdiğini hatırlattı.

Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açılan serginin, her sayfası mücevher değerinde 60'ı aşkın yazma eserden oluştuğunu belirtti.

"Valide Sultanlar sayesinde günümüze ulaşan nadide nüshalar, köklü tarihimizin ve asırlarca farklı coğrafyalarda hüküm süren medeniyetimizin göstergesi." dedi.

Sergi ile ilgili bir video da paylaşan Emine Erdoğan, hazine niteliğindeki eserlerin muhafazasında ve derlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etiketler : emine erdoğan valide sultanlar yazma eserler sergisi rami kütüphanesi
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