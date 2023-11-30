Emine Erdoğan'dan 'Ulusal Su Kurulu' mesajı: "Önemli adımlar atılacak"
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, Ulusal Su Kurulu'na ilişkin "Kurulun etkin ve etkili çalışmaları doğrultusunda inanıyorum ki ülkemizde su verimliliği konusunda önemli adımlar atılacak" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan Ulusal Su Kurulu'na ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu sözlere yer verdi:
"Doğal su kaynaklarımızın korunması ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak olan Ulusal Su Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Kurulun etkin ve etkili çalışmaları doğrultusunda inanıyorum ki ülkemizde su verimliliği konusunda önemli adımlar atılacak."
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