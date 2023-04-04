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Emine Erdoğan'dan Togg paylaşımı: Büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz
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04 Nisan 2023 Salı 00:24:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 00:24:00

Emine Erdoğan'dan Togg paylaşımı: Büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İlk onaylı seri üretim aracını sipariş ettiğimiz, yerli ve milli otomobilimiz Togg'un anahtarını teslim aldık. Büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, ilk teslimi yapılan 34 EE 2071 plakalı "Anadolu" renkli Togg T10X'e ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlk onaylı seri üretim aracını sipariş ettiğimiz, yerli ve milli otomobilimiz Togg'un anahtarını teslim aldık. Büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Tasarımı, modeli ve taşıdığı özellikleri ile hayallerimizin de ötesinde. Millet olarak 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum."

Etiketler : Emine Erdoğan togg 34 EE 2071

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