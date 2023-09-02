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02 Eylül 2023 Cumartesi 12:28:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 12:28:00

Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Vatanına sevdalı bilim insanları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri olarak, Türkiye Yüzyılı'nı TEKNOFEST gençleri inşa edecek. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan emine erdoğan teknofest havacılık uzay ve teknoloji festivali
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