Emine Erdoğan'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'daki sel felaketinin yürekleri sızlattığını belirterek, "Afetten etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Kaybolan vatandaşların sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Dualarımız Libya ile." ifadesini kullandı.

Libya'daki sel felaketi yüreklerimizi sızlattı. Afetten etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.



Kaybolan vatandaşların sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Dualarımız Libya... — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 12, 2023