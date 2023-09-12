Emine Erdoğan'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, Libya'da yaşanan sel felaketinden dolayı "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya'daki sel felaketinin yürekleri sızlattığını belirterek, "Afetten etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Kaybolan vatandaşların sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Dualarımız Libya ile." ifadesini kullandı.
Libya'daki sel felaketi yüreklerimizi sızlattı. Afetten etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 12, 2023
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum.
Kaybolan vatandaşların sağ salim bulunmasını temenni ediyorum. Dualarımız Libya...
- Emine Erdoğan'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı
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