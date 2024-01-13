VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sızma girişimi engellendi, 9 terörist etkisiz
İstanbul'da Güvenlik Toplantısı
Yerli ve milli yapay zeka ekosistemi "üniversiteli gençler" ile büyüyecek
Mücevher sektöründe ihracat rekoru
Irak'ın kuzeyinde 23 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de "aşıların bulunmaması" da çocukları vuruyor
13 Ocak 2024 Cumartesi 13:59:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 13:59:00

Emine Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Emine Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen ve yaralanan askerler için paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

Etiketler : emine erdoğan şehit asker başsağlığı mesajı
Çağatay sessizliği

Çağatay sessizliği
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar

Hazırlıklar tamam sete çıkıyorlar
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
Yaşam Koçu galada

Yaşam Koçu galada
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX