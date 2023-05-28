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28 Mayıs 2023 Pazar 15:04:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 15:04:00

Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Etiketler : Emine Erdoğan Seçim Paylaşım
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