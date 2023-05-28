Emine Erdoğan'dan seçim paylaşımı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak sandık görevlilerine kolaylıklar diledi.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin fotoğraflara da yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi için oyumuzu kullandık.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 28, 2023
Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. pic.twitter.com/iqE4SVDl1w
- Seçim yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
- Seçime yönelik uygulanan yayın yasağı sona erdi
- Külliye'de bir ilk! Hazırlıklar tamamlandı
- İlk seçimde kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı oy dağılımı nasıl?
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama
- Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama... Sandıklara sahip çıkın