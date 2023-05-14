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14 Mayıs 2023 Pazar 14:58:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 14:58:00

Emine Erdoğan'dan, seçim paylaşımı

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Emine Erdoğan, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuzu sevgili torunumuzla beraber kullandık. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, oy kullanma süresince emek veren tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Cumhurbaşkanı Seçimi
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