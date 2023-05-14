Emine Erdoğan'dan, seçim paylaşımı
Emine Erdoğan, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyumuzu sevgili torunumuzla beraber kullandık. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, oy kullanma süresince emek veren tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında oy kullandığı ana ilişkin fotoğraflara da yer verdi.
Oyumuzu sevgili torunumuzla beraber kullandık. ��— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 14, 2023
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, oy kullanma süresince emek veren tüm sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. pic.twitter.com/afXblGfstU
- Kuşadası'na 4 bin 200 turisti dev kruvaziyer getirdi
- İletişim Başkanlığı açıkladı... 17 yaşında oy kullanıyor iddiası yalan
- Emine Erdoğan'dan, seçim paylaşımı
- Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandılar
- Başkan Erdoğan'la ilgili pes dedirten paylaşım!
- Oy kullanan Fatih Erbakan'dan önemli açıklama