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11 Mart 2024 Pazartesi 09:13:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 09:13:00

Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk milleti ve İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir arınma ve tazelenme mevsimi, bir sevgi ve merhamet şöleni, bir rahmet ve mağfiret pınarı Ramazan-ı Şerif'e kavuştuk. Bu mübarek ayın feyzi ve bereketi tüm insanlığı kuşatsın, bütün mazlum ve mağdurların gözyaşlarının dinmesine vesile olsun. Milletimizin ve tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum."

Etiketler : emine erdoğan ramazan mesaj
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