Emine Erdoğan'dan New York temaslarına ilişkin paylaşım
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, New York temaslarına ilişkin yaptığı paylaşımda ""New York temaslarımızda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında ülkemizin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"New York temaslarımızda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında ülkemizin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduk. Dostluklarımızı pekiştirmemize, çalışmalarımıza dair iş birliklerine vesile olmasını diliyorum."
Emine Erdoğan paylaşımında, New York temaslarına ilişkin görsellere de yer verdi.
New York temaslarımızda dünyayı yakından ilgilendiren konular hakkında ülkemizin ilke ve hedeflerini anlatma, yeni bakış açılarını tanıma fırsatı bulduk.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) September 21, 2023
Dostluklarımızı pekiştirmemize, çalışmalarımıza dair iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. pic.twitter.com/Gc1rv8G0Ib
- Emine Erdoğan'dan New York temaslarına ilişkin paylaşım
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