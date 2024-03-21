Emine Erdoğan'dan Nevruz mesajı
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yeni güne umut, tabiata can olan baharın, yeryüzünü iyilik, güzellik ve sevgiyle sarmasını ümit ediyor, dostluk ve kardeşlik çatısı altında nice baharlara erişebilmeyi diliyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun."
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