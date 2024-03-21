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21 Mart 2024 Perşembe 13:32:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 13:32:00

Emine Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni güne umut, tabiata can olan baharın, yeryüzünü iyilik, güzellik ve sevgiyle sarmasını ümit ediyor, dostluk ve kardeşlik çatısı altında nice baharlara erişebilmeyi diliyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun."

Etiketler : emine erdoğan nevruz bayramı kutlama
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