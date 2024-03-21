Emine Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni güne umut, tabiata can olan baharın, yeryüzünü iyilik, güzellik ve sevgiyle sarmasını ümit ediyor, dostluk ve kardeşlik çatısı altında nice baharlara erişebilmeyi diliyorum. Nevruz Bayramı tüm insanlığa kutlu olsun."