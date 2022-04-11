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11 Nisan 2022 Pazartesi 19:48:00 - Güncelleme:11 Nisan 2022 Pazartesi 19:49:00

Emine Erdoğan'dan Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencilere tebrik

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

"KIZLARIMIZI CAN-I GÖNÜLDEN KUTLUYORUM"

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa 2'ncisi olarak tarihteki en iyi dereceye imza attık! Tübitak Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen 11. Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatı'nda 1 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile ülkemize dönen kızlarımızı can-ı gönülden kutluyorum."

Etiketler : Emine Erdoğan Avrupa Matematik Olimpiyatı
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