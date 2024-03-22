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22 Mart 2024 Cuma 12:19:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 12:19:00

Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere yönelik paylaşım

Kaynak: AA

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Emine Erdoğan, koruyucu aile olmayı seçen anne ve babaları yürekten takdir ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkalarının iyiliğine adanmış bir ömür, insanın kendisine verebileceği en büyük armağandır. Koruyucu aile olmayı seçen birbirinden değerli anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyor, yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleriyle buluştuğu iftar programına ilişkin görüntüler de paylaşımda yer aldı.

Etiketler : emine erdoğan koruyucu aile anne baba
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