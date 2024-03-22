Emine Erdoğan'dan koruyucu ailelere yönelik paylaşım
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, koruyucu aile olmayı seçen anne ve babaları yürekten takdir ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkalarının iyiliğine adanmış bir ömür, insanın kendisine verebileceği en büyük armağandır. Koruyucu aile olmayı seçen birbirinden değerli anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyor, yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında koruyucu aileler ve 81 ilin vali eşleriyle buluştuğu iftar programına ilişkin görüntüler de paylaşımda yer aldı.
Başkalarının iyiliğine adanmış bir ömür, insanın kendisine verebileceği en büyük armağandır.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) March 22, 2024
Koruyucu aile olmayı seçen birbirinden değerli anne ve babalarımızı yürekten takdir ediyor, yavrularımızı sevgiyle kucaklıyorum. pic.twitter.com/90MDRm2SQA
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