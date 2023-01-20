Emine Erdoğan'dan karne alan öğrencilere tebrik
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, karne alan öğrencileri tebrik etti.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk dönemi başarıyla tamamlayarak karnelerini alan tüm çocuklarımızı gayretleri için tebrik ediyorum. Tatilde dinlenirken, kitap okumayı da unutmamalarını ümit ediyor, eğitim hayatları boyunca başarılarının daimi olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
İlk dönemi başarıyla tamamlayarak karnelerini alan tüm çocuklarımızı gayretleri için tebrik ediyorum. ��— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) January 20, 2023
Tatilde dinlenirken, kitap okumayı da unutmamalarını ümit ediyor, eğitim hayatları boyunca başarılarının daimi olmasını diliyorum.�� #Karne
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