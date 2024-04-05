VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon
İsrail'in 182 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 33 bin 91'e çıktı
Bakan Işıkhan'dan Açık İş İstatistikleri Araştırması'na ilişkin açıklama
Ticaret Bakanlığı "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayımladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kadir Gecesi'ni yeniden dirilişimize milat kılmalıyız
İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti
05 Nisan 2024 Cuma 10:46:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 10:46:00

Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

ABONE OL

Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketinin insanlığa şifa olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi münasebetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ne erişmenin sevinci ve huzuru içimizi kaplarken, dualarımızın kabul olması dileğiyle ellerimizi semaya açıyoruz. Filistin sokaklarında barışın yankılandığı bir gelecek diliyor, Kadir Gecesi'nin rahmetinin dünyadaki tüm mazlum ve mağdurlara özgürlük ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek gecenin feyzi ve bereketi bütün insanlığa şifa olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : emine erdoğan kadir gecesi bin aydan hayırlı
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı

Erdem Ergün dedesinin anısını şarkısında yaşattı
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor

'Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç alışverişe değil gezmeye para harcıyor
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak

Yoğun bakımda bulunan Kadir İnanır uyandırılacak
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX