Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Kaynak: AA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Emine Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadir Gecesi, insanlığın İslam'la şereflendirilmesinin, yolumuzun Kur'an nuruyla aydınlanmasının başlangıcıdır. Bu mübarek gecenin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
#KadirGecesi pic.twitter.com/WupIQgl1Sh— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) May 8, 2021
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